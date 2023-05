Excaf: La Direction rassure ses travailleurs et sa clientèle Le Préfet de Dakar a publié un arrêté portant interdiction de la manifestation des syndicalistes de EXCAF TÉLÉCOM, prévue ce vendredi. L’autorité a motivé son interdiction par le risque de troubles à l'ordre public, d’entrave à la libre circulation des personnes et des biens et entrave au bon fonctionnement d’un service.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2023

Une décision saluée par l’Administration du Groupe Excaf qui confirme qu’une solution heureuse a été trouvée avec l’Etat du Sénégal qui a pris la pleine mesure de la situation difficile que traverse la société EXCAF. Une source bien informée renseigne d’ailleurs que toutes les diligences ont été prises pour régulariser durant ce mois de Mai la situation des agents entre autres priorités.



Ces deux syndicalistes qui ont été licenciés, renseigne notre interlocuteur, l’ont été sur la base de fautes graves. « Ils cherchent à ternir l’image de l’entreprise mais cela ne passera pas », fulmine notre source bien introduite dans la Direction de Excaf.



«Excaf est sur la bonne voie aujourd’hui et nous le devons essentiellement aux bonnes dispositions prises par l’Etat du Sénégal. Cela a été lent à se matérialiser mais nous pouvons rassurer tous les employés actuellement en poste, les abonnés du groupe et remercier vivement le chef de l’Etat Macky Sall qui s’est particulièrement impliqué pour nous permettre de sortir de cette situation et pérenniser notre entreprise », souffle la Direction générale d’Excaf.



Ousmane Wade