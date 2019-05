Excellence Alejandro Correa : « les indicateurs macroéconomiques du Sénégal sont attractifs » Le Venezuela a financé un important programme de développement de la culture du riz au Sénégal. C’est ce qu’a annoncé son Excellence Alejandro Correa. L’ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Sénégal a révélé qu’un programme de presque 200 millions FCFA est en cours pour soutenir la culture du riz à Kolda et à Sédhiou. Il se félicite surtout des performances économiques du Sénégal et des indicateurs macro-économiques très attractifs pour les investisseurs étrangers, selon lui. « Le Sénégal est un pays leader en Afrique, sur la voie de l’émergence », -t-il notamment indiqué.

