Excellence académique à Yoff : Plus de 184 élèves honorés par l’AEY pour leurs performances scolaires L’Association des Élèves et Étudiants de Yoff (AEY) a célébré, ce dimanche 08 septembre 2024, la réussite de plus de 184 élèves lors d’une cérémonie de remise de primes de récompense. Les élèves, allant du primaire au secondaire, ont été distingués pour leurs efforts et leur excellence académique. Cette initiative, devenue une tradition, vise à promouvoir l’éducation et à encourager des valeurs essentielles telles que l’activisme, le patriotisme et la citoyenneté.

Le président de l'AEY, Papa Maguette Diène, a saisi l’occasion pour rappeler l'importance du soutien communautaire dans le parcours des élèves. Il a souligné que cette cérémonie, au-delà de la reconnaissance des résultats académiques, est une plateforme pour inculquer des valeurs de solidarité et d’engagement.



« Quand on parle d'étudiants, c'est le volet des élèves, mais aussi des étudiants. L'apprenant Yoffois, en quelque sorte. Et à travers cette activité-là, nous faisons la promotion de l'excellence. L'excellence est notre crédit. » a déclaré Papa Maguette Diène.



L'initiative de l’AEY ne se limite pas à une simple remise de prix. Elle s’étend à la valorisation des meilleurs élèves dans chaque établissement scolaire, avec des distinctions attribuées à six élèves par école primaire de la commune de Yoff. De plus, les majors du BFEM et du BAC ayant obtenu les mentions « Très bien » et « Bien » ont été particulièrement honorés.



Le président a également mentionné l’importance du concours d’excellence, qui permet aux élèves de s’affronter sur des matières scientifiques et littéraires. Ce concours a permis de distinguer 8 lauréats, qui ont été primés grâce au soutien de la communauté.



Papa Maguette Diène a profité de l’événement pour lancer un appel à la communauté :



« C'est pourquoi la communauté doit s'approprier le domaine de l'éducation. En quelque sorte, c'est l'éducation qui façonne les mentalités et assure le développement. »



Selon lui, l'apprenant Yoffois doit incarner un modèle, non seulement pour Dakar, mais pour tout le Sénégal. « Nous avons investi dans la mentalité de nos apprenants pour leur inculquer l'esprit de patriotisme, de citoyenneté, mais aussi d'activisme dans le milieu scolaire. » a-t-il ajouté.



La cérémonie de 2024, placée sous le signe de l’excellence et de l’engagement citoyen, démontre encore une fois l’engagement de l’AEY à bâtir une jeunesse consciente de ses responsabilités envers la communauté.



Birame Khary Ndaw



