Excellence des pratiques RH : Philip Morris Manufacturing Senegal certifiée Top Employer 2022

Selon un communiqué de Top Employers Institute, les organisations certifiées Top Employers s'engagent à fournir le meilleur environnement de travail possible à leurs collaborateurs à travers des pratiques RH innovantes qui privilégient l'humain.



Le document souligne que le programme du Top Employers Institute certifie les entreprises en fonction de leur participation et de leurs résultats à l'enquête « HR Best Practices Survey ». Cette enquête, explique-t-il, couvre 6 grands domaines RH, répartis en 20 thématiques telles que la stratégie de gestion des talents, l'environnement de travail, le Talent Acquisition, la formation et le développement des compétences, le bien-être au travail, ou encore la diversité et l'inclusion.



David Plink, Pdg du Top Employers Institute, déclare : « En faisant le bilan sur cette année si particulière qui, comme la précédente, a eu un impact sur les organisations du monde entier, Philip Morris Manufacturing Senegal a continué à montrer qu'elle considérait le maintien d'excellentes pratiques RH sur le lieu de travail comme une

priorité.

A l’en croire, la filiale de Philip Morris international au Sénégal continue à relever les défis d'un monde du travail en mutation tout en priorisant l'impact positif qu'elle peut avoir sur la

vie de ses collaborateurs. Par conséquent, dit-il, « nous sommes heureux de célébrer les organisations qui ont été certifiées Top Employers dans leurs pays respectifs cette année ».



Créé il y a plus de 30 ans, le communiqué rapporte que le Top Employers Institute a certifié plus de 1 857 organisations dans 123 pays et que ces Top Employers certifiés ont un impact positif sur les vies de plus de 8 millions de collaborateurs à travers le monde.

Bassirou MBAYE

La filiale de Philip Morris International, Philip Morris Manufacturing Senegal, a officiellement été reconnue comme l'un des Top Employers au Sénégal pour la sixième année consécutive. Cette reconnaissance est rendue publique à travers la publication, par Le Top Employers Institute, l'autorité internationale qui certifie l'excellence des pratiques RH, de la liste des Top Employers 2022.Source : https://www.lejecos.com/Excellence-des-pratiques-R...