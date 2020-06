Exclu Leral - Cheikh Yérim Seck dans de "beaux draps" - La fille serait... Auditionné hier par la section de recherches de la gendarmerie, Cheikh Yérim Seck a nié tout ce qui lui est reproché sur l'avortement présumé d'une fille, estimant que ce n'est pas une mineure. Mais plus grave, l'affaire a rebondi au moment où il s'y attendait le moins.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Juin 2020 à 06:34 | | 1 commentaire(s)|

En effet, l'affaire avait été gérée à l'amiable car la concernée est la fille d'un grand dignitaire dans une grande maison confrérique au Sénégal. Mais au dernier moment, le père de la fille s'est radicalisé. Lors de son audition, Cheikh Yérim a nié en bloc. Mais pour vous dire que ce dossier est sensible, selon Enquête, le Maître des poursuites a été présent tout le temps que les enquêteurs auditionnaient.



