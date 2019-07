Exclusif ! « Samuel Sarr prend une Niarël »: Une « grosse fake news », dénonce la Cellule de Communication de l’ancien ministre

Dans son édition numéro 780 de ce Lundi 22 Juillet 2019, le journal « Les Echos » révélait que Samuel Sarr a épousé ce week-end, une seconde femme et qui n’est autre que l’amie de sa première épouse.



Cette information reprise dans les revues de presse et par plusieurs sites d’information, était le sujet de discussion sur les réseaux sociaux. Dans une note transmise à Leral.net, le chargé de la communication de l’ancien ministre de l’Energie dément énergiquement ce qu’il qualifie de « fake news ». Il s’agit « d’une pure et sale invention dont ses auteurs cherchent à nuire à la stabilité familiale du Ministre Samuel Sarr », écrit-t-il.



« Ils ont eu l'audace d'inventer un nom d'une personne dans la famille de Feu Ndiouga Kébé que jamais Samuel Sarr n'a connue de sa vie. Nous avons compris le jeu et la grossièreté de la manipulation sournoise. Heureusement, les membres de sa famille ont bien flairé les basses manœuvres qui ont amené les auteurs de l'article à écrire un mensonge, sans aucune vérification préalable », ajoute la source.



