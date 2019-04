Exclusif : Diène Farba Sarr fait son bilan au Ministre du Renouveau Urbain, de l'Habitat et du Cadre de Vie (Vidéo) Dans cet entretien exclusif avec leral.net, Diène Farba Sarr fait son bilan au Ministre du Renouveau Urbain, de l'Habitat, et du Cadre de Vie. Sous l’autorité du Premier Ministre, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l’Etat en matière de veille environnementale, de lutte contre les pollutions et de protection de la nature, de la faune et de la flore.

