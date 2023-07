Exclusif : Macky Sall déclare qu'il ne sera pas candidat

Macky Sall a exprimé sa décision en ces termes : "Après mûre réflexion et en tenant compte de l'intérêt supérieur du pays, j'ai décidé de ne pas me présenter comme candidat à l'élection présidentielle de 2024. J'estime que mon mandat actuel a été l'occasion de servir le peuple sénégalais et de contribuer au développement de notre nation. Je souhaite désormais permettre à d'autres dirigeants de continuer sur cette voie."



Cette annonce a été accueillie avec surprise et émotion par la population sénégalaise. Macky Sall a été président depuis 2012 et a accompli deux mandats successifs. Sa décision de ne pas briguer un troisième mandat ouvre la voie à de nouvelles perspectives politiques pour le pays.



L'allocution de Macky Sall a été suivie avec attention par les citoyens sénégalais qui attendaient avec impatience de connaître sa décision. Cette déclaration marque un tournant dans la politique sénégalaise et soulève des questions sur les futurs candidats et les orientations politiques à venir.



Macky Sall a conclu son discours en remerciant le peuple sénégalais pour sa confiance et en exprimant sa volonté de soutenir le prochain président élu dans ses efforts pour le développement du pays.



Cette décision inattendue de ne pas se présenter à l'élection présidentielle aura sans aucun doute un impact significatif sur le paysage politique du Sénégal. Les prochains mois seront marqués par des discussions et des débats sur les futurs candidats et sur les défis qui attendent le prochain dirigeant.



Le Sénégal se prépare maintenant à une période de transition politique, où de nouveaux leaders émergeront et où le peuple devra choisir celui qui dirigera le pays dans les années à venir.