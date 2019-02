Exclusif : Sokhna Ndèye Mbacké vote Idrissa Seck

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Février 2019 à 16:35 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir réussi à engranger que 32.000 parrainages, Sokhna Ndèye Mbacké, la Présidente de la coalition '' Bësa Ngui Gneuw '' a réfléchi et s'est déterminée à soutenir Idrissa Seck, un candidat parmi ceux qui iront effectivement briguer les suffrages des Sénégalais le 24 février 2019.



"C'est un candidat qui a des valeurs éthiques, républicaines et aussi qui a beaucoup d'expérience dans la gestion de l'Etat pour avoir occupé des postes au plus niveau étatique. Et ça a été le choix de toute la coalition "Bessa gui Gnew", nous renseigne Sokhna Ndèye Mbacké.



Rappelons que Sokhna Ndèye Mbacké est Chef d’entreprise de BTP et de commerce international et adjointe au Maire de Thies et présidente de la Coalition Bis moungui nieuw.



Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos