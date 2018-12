Exclusif - VIDEO: Bébés collés à la naissance : Les tristes confessions de la mère, Ndiémé Aissatou Niang Après 48 jours de vie, les jumelles siamoises, Sophie et Adja, nées à l’hôpital de Pikine liées par le sternum, le péricarde et principalement par leurs foies, ont été séparées avec succès par l’équipe chirurgien de l’hôpital Albert Royer. Ndiémé Aissatou Niang, la maman des jumelles siamoises n’a pas pu retenir ses larmes lorsque, pour la première fois, elle a vu ses jumelles nées liées. « J’avais beaucoup de peine pour mes bébés », a t-elle dit le regard dans le vide.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Décembre 2018 à 14:04 | | 0 commentaire(s)|

Senenews

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos