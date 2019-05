Exclusif: Voyage du 14 mai : le président Macky Sall ralliera Paris à bord d’un vol régulier d’Air Sénégal Ce sera certaine une chose inédite dans l’histoire protocolaire du Sénégal. Le président de la République, Macky Sall, voyagera le mardi 14 mai 2019 à bord d’un vol régulier d’Air Sénégal. Le vol décollera de l’aéroport international Blaise de Diagne à 9h. Le chef de l’Etat achètera un billet comme tous les passagers pour se rendre dans la capitale française. Certaines sources proches de l’entourage du locataire du palais de la République avancent même que le chef de l’Etat pourrait voyager en classe économique.

Quoi qu’il en soit, c’est déjà un bel exemple d’humilité et de simplicité de la part du président de la République. Un acte dont on n’a pas souvenance de Léopold Senghor à Abdoulaye Wade, en passant par Abdou Diouf.

Le chef de l’Etat qui a, dernièrement, évoqué la nécessité de réduire le train de vie de l’Etat, montre ainsi la voie à tous ses ministres, aux directeurs nationaux et autres chefs de service. ce sera également un grand coup de pouce donné à la compagnie aérienne nationale après l'épisode Philippe Bohn.

Et on peut le dire tout de suite, sans risque de se tromper, ce geste de Macky Sall, même s’il tord le bras à l’ordre protocolaire, restera à jamais dans les anales de l’histoire politique du Sénégal.



