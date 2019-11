Exclusion d’Oumar Sarr du PDS : And Suxali Sopi qualifie la décision de Wade d’enfantillage Les membres du mouvement and Suxali Sopi minimisent la décision de Me Abdoulaye Wade d’exclure Oumar Sarr du PDS. En conférence de presse, hier, ils ont accusé le fils de l’ancien chef de l’Etat, Karim d’être derrière toute cette affaire.

« Ce sont des enfantillages. Cela ne fait pas sérieux. Tout cela, c’est le fait de Krim Wade qui reste à Doha et tente de diviser le parti. Il essaie d'isoler Oumar Sarr, parce dans cette note, c’est le seul Oumar Sarr qui est exclu. On ne parle ni de Me Amadou Sall, de Babacar Gaye ou de moi-même », a déclaré Sara Boubou Sall, le porte-parole du jour.

Et de poursuivre, « de toute manière, nous allons continuer nos activités et nous sommes en train de cogiter sur une démarche nationale à mettre en place et nous allons entamer des tournées dans les 45 départements pour informer et sensibiliser tous les militants », a-t-il dit.

Les membres de And Suxali Sopi ont également pointé du doigt la démarche contradictoire de Me Abdoulaye Wade, qui se réconcilie avec Macky Sall et Me Madické Niang et exclut Oumar Sarr dans le même temps.



