Exécution budgétaire au 1ier Trimestre 2023 : les ressources et dépenses des organismes publics La situation d’exécution budgétaire des organismes publics au terme du premier trimestre 2023 porte sur 172 entités, composés ainsi qu’il suit :

• cinquante-neuf (59) agences et structures administratives similaires ou assimilées ;

• cent-treize (113) établissements publics dont :



- quarante et un (41) établissements publics de santé ;



- trente-huit (38) établissements d’enseignement supérieur public et centres d’oeuvres universitaires;



- treize (13) établissements publics à caractère administratif local (les Agences Régionales de Développement) ;



- 10 établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) ;

- 3 établissements publics scientifiques et techniques EPST ;

- 2 établissements publics professionnels EPP ;

- 3 établissements publics administratifs (EPA) ;

- 2 établissements publics à caractère spécial (FERA).



Situation des budgets prévisionnels



Les entités suivies au premier trimestre cumulent, au titre de l’exercice 2023, un budget prévisionnel de 2 324,96 milliards FCFA.



Les ressources de ces entités comprennent :

- les ressources propres pour 881,334 milliards FCFA, soit 37,91 % ;



- les transferts directs de l’Etat pour 637,016 milliards FCFA, soit 27,40 % décomposés en transferts courants pour 391,712 FCFA milliards FCFA (soit 35,03 % des recettes globales de fonctionnement) et en transferts en capital pour 245,304 milliards FCFA (soit 20,33 % des recettes globales d’investissement) ;



- les ressources extérieures (contributions des partenaires techniques et financiers) pour 774,952 milliards FCFA, soit 33,33 % ;

- les autres ressources (emprunts) pour 31,660 milliards FCFA, soit 1,36 % des prévisions de recettes globales.

Les prévisions de dépenses sont réparties en fonctionnement pour un montant de 1118,10 milliards FCFA (soit 48,1% du budget) et en investissement pour 1206,87 milliards FCFA (soit 51,9%).



Les prévisions de dépenses de personnel sont évaluées à 298,153 milliards FCFA. Elles représentent 26,31 % des prévisions du budget de fonctionnement et 12,82 % du budget global.



Situation d’exécution budgétaire



Les ressources mobilisées au 31 mars 2023 s’élèvent à hauteur de 616,217 milliards de francs CFA, soit 26,50 % des prévisions.



Les réalisations de recettes sont réparties comme suit :



• les transferts du budget de l’Etat pour 142,438 milliards de francs FCFA, soit 22,36% des transferts prévus. Les transferts mobilisés sont constitués pour 113,562 milliards de francs CFA de transferts courants et 28,875 milliards de francs CFA de transferts en capital, soit des taux de mobilisation respectifs de 28,99% et 11,77% ;



• les ressources extérieures (PTF) pour 111,745 milliards de francs CFA, soit 14,42 % ;

• les recettes propres : 361,385 milliards de francs CFA, soit 41% des prévisions budgétaires ;



Le taux d’exécution globale des dépenses s’établit à 15,42%, soit un montant de 358,416 milliards de francs CFA. Les dépenses de fonctionnement sont exécutées à hauteur de 240,417 milliards de francs CFA et celles d’investissement à 113,999 milliards de francs CFA, soit respectivement 21,86% et 9,45% des prévisions.



Les dépenses de personnel sont exécutées à hauteur de 21,57%, soit de 64,298 milliards FCFA. Elles représentent 26,31 % des dépenses de fonctionnement du premier trimestre.



Situation de la dette



La dette globale des 172 structures suivies au quatrième trimestre se chiffre à 476,476 milliards de francs CFA. Elle se décompose en :



- dettes d’exploitation de 285,611 milliards FCFA ;

- et dettes bancaires de 190,865 milliards FCFA.



La dette d’exploitation s’élève à 285,611 milliards FCFA est ainsi décomposée :



- dette fournisseurs : 210,202 milliards FCFA ;



- dette fiscale : 52,722 milliards FCFA ;



- dette sociale : 22,688 milliards FCFA.

_rapport_trimestriel_d_execution_budgetaire_1er Trimestre.pdf (10.12 Mo)



