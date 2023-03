Exécution d’un marché avec la SN.HLM : Ibrahima Ndiaye risque six mois d’emprisonnement ferme, pour avoir lésé sa partenaire Ibrahima Ndiaye encourt six mois d’emprisonnement ferme, si le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar suit le réquisitoire du parquet. Il est attrait à la barre de cette juridiction pénale pour abus de confiance au préjudice de la dame Aïssatou Mbacké Gueye. C’est dans le cadre d’un marché attribué par la SN Hlm qu’il s’est rapproché de la dame pour que celle-ci paie pour lui la caution. Il était convenu qu’ils partagent les bénéfices, après l’exécution du marché.

Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mars 2023 à 10:59

Ibrahima Ndiaye a été appelé, hier, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il lui est reproché le délit d’abus de confiance au préjudice de la dame Aïssatou Mbacké Gueye. Les deux ont été mis en rapport par une amie en commun. Ibrahima Ndiaye sollicitait l’aide financière de la dame pour l’acquisition d’un marché avec la SN Hlm.



Ainsi, Aïssatou Mbacké Ndiaye a payé la caution en lui versant la somme de deux millions de francs CFA avant de le mettre en rapport avec Fatou Dieng pour la fourniture du mobilier d’une valeur de 14 millions FCFA. La plaignante reproche au prévenu d’être resté injoignable, après avoir recouvré les 28 millions de FCFA. A l’en croire, il était convenu qu’ils se partagent les bénéfices.



Entendu, Ibrahima Ndiaye a avoué devoir de l’argent à la partie civile, mais a contesté l’abus de confiance qui lui est reproché. D’après lui, le marché en question, le concerne lui et la SN HLM.



Toutefois, il admet avoir reçu 22 millions de cette société. Il renseigne qu’il a investi l’argent dans le business automobile, pour fructifier ses avoirs. D’après lui, il dispose d’une marge de quatre mois pour honorer ses engagements avec la partie civile. Ce que cette dernière a contesté.



D’ailleurs, l’avocat de celle-ci, pour qui les faits sont suffisamment établis à l’encontre du comparant, a réclamé la somme de 25 millions de francs CFA en guise de dédommagement.



Le maître des poursuites, après avoir demandé la requalification des faits en escroquerie, a requis six mois d’emprisonnement ferme contre Ibrahima Ndiaye qui est écroué à la citadelle du silence, depuis le 22 février 2023.



Les avocats de la défense ont sollicité le renvoi des fins de la poursuite à titre principal et une application bienveillante de la loi pénale à titre subsidiaire.

L’affaire mise en délibéré, la décision sera rendue le 17 mars.

EnQuete



