Exécution du plan décennal de lutte contre les inondations : Une absence d’équité territoriale décelée La mission d’information sur l’exécution du plan décennal de lutte contre les inondations a remis son rapport ce jeudi au président de l’Assemblée nationale. Et il faut dire que tout n’a pas été rose. Les collègues de Pape Sagna Mbaye ont décelé un déséquilibre territorial dans l’exécution dudit plan.

«Dans sa phase d’urgence, la quasi-totalité des ouvrages ont été consacrée à Dakar et sa banlieue. Nous avons constaté des zones où le programme a eu à faire des ouvrages et qui n’ont pas été impactées par les inondations.



Il y a des zones où des ouvrages sont en train d’être réalisés, des zones où des ouvrages ont été abandonnés, des zones inondables et inondées où il n’y a eu aucune réalisation. Et c’est ce qui montre que nous avons travaillé avec objectivité, rationalité, réalité et vérité», informe le document.



Revenant sur les conditions dans lesquelles les missionnaires ont exécuté cette tâche, le député a informé qu’ils ont eu à parcelliser le Sénégal en 5 axes. Lesquels ont eu la visite de 3 députés dont deux membres de Bby et un député de l’opposition.



Tout ce qui a été constaté et l’ensemble des recommandations ont été validées par les membres de cet axe. On aura un document accepté de tous les députés membres et ce que nous avons fait dans ce document engage tous les députés», a précisé le responsable de la délégation.



