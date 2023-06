Exécution immédiate de la directive du Khalife général : Samuel Sarr instruit les responsables de son parti, à cesser toute activité politique à Touba

Dans un communiqué du Libéralisme Social Sénégalais – LSS parvenu au Groupe Leral, il y est souligné que conformément à la volonté et aux exigences du Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacke, le président du parti Libéralisme Social Sénégalais (LSS), Monsieur Samuel Sarr a instruit les responsables du parti à cesser toute activité politique dans la cité religieuse de Touba.



Et les responsables du LSS à Touba, ont positivement accueilli cette décision de la Direction, qu’ils comptent respecter, faire respecter et accompagner.



« Ainsi, ils renouvellent toute leur confiance et remercient le président Samuel Sarr qui, en fervent talibé mouride, a montré la bonne voie, à travers cette sage décision. Par ailleurs, la Direction du parti invite les Sénégalais au calme, afin d’éviter d’installer le Sénégal dans un cycle de violences et d’instabilité », nous dit le document.



Le LSS appelle tous les patriotes sénégalais à faire bloc autour du chef de l’Etat Macky Sall, résolument engagé à restaurer l’ordre public. C’est le moment de saluer le travail remarquable des Forces de sécurité et de défense nationale.



« En effet, le LSS tient à attirer l’attention des Sénégalais sur les conséquences politiques qui pourraient découler d’une crise politique dans le long terme. Car, il est évident que la présidentielle de 2024, ne pourra se tenir que lorsque toutes les conditions de sécurité seront réunies sur toute l’étendue du territoire national. Le saccage des consulats (lieu de vote), ne garantit pas la tenue d’élections sérieuses dans 8 mois. Et l’administration aura du mal à organiser la présidentielle sur une partie du territoire, pour des causes de violences politiques dans d’autres », ajoute le communiqué



Et selon Samuel Sarr et ses camarades, cette situation risque de compromettre la tenue d’élection présidentielle en 2024. Et les acteurs politiques du pouvoir comme ceux de l’opposition, doivent en être conscients dès maintenant.



« Le président de la République a lancé le dialogue national, qui est devenu le centre de toutes les décisions politiques qui pourraient permettre de résoudre toutes les équations et d’avoir la possibilité d’organiser des élections dans les meilleures conditions et dans les délais possibles.



Le LSS renouvelle toute son entière confiance au chef de l’Etat, aux Forces de Sécurité et de Défense Nationale pour une République en ordre, afin d'organiser des élections transparentes et dans un ancrage démocratique (deux alternances) avec le respect des Institutions de la République », conclut le document.