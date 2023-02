Exfiltration d'Ousmane Sonko / Interpellé sur la présence d’étrangers parmi les gendarmes : Réponse du Gouvernement Le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, invité du "Grand Jury" sur la Rfm, a été interrogé sur la présence supposée d’étrangers parmi les forces de défense et de sécurité, lors de l’exfiltration d’Ousmane Sonko jeudi dernier. Pour lui, il s’agit de manipulation, de la part de l’opposition notamment.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Février 2023 à 16:56 | | 11 commentaire(s)|

« Vous croyez à ces manipulations répétitives, qu’il y a dans les médias, que ‘‘oui il y a des mercenaires français de type caucasien ou de type orientaux qui sont au Sénégal, qui soutiennent l’Etat’’. Nous comprenons le jeu de l’opposition. Chaque mois, il y a de nouvelles affabulations sur les réseaux sociaux. C’est très facile: ‘‘Oui nous avons vu des personnes de tel type’’, ou ce genre de choses », a-t-il déclaré.



« Ce que je vous dis, c’est que l’Etat du Sénégal a assez de moyens pour garantir la sécurité des personnes. Nous avons les forces de défense et de sécurité (la gendarmerie la police, les armées).



Nous avons des forces spéciales (le Gign, la Bip). Nous avons tous ces éléments et vous nous parlez d’organisations ou d’étrangers qui viendraient au Sénégal », a-t-il ajouté.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook