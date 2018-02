Exigence de vaccination contre la fièvre jaune à l’arrivée de l’AIBD : la décision est-il bonne pour le tourisme sénégalais ?

Paralysé au début par son service qui n’a pas été effectif depuis son inauguration le 7 décembre dernier, les formalités d’arrivée de l’Aéroport Blaise Diagne (AIBD) vont voir d’autres lourdeurs administratives venir se greffer avec le nouveau dispositif de vaccination des voyageurs contre la fièvre jaune à l’arrivée de l’Aéroport Blaise Diagne (AIBD), enclenchée par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



En effet, le ministère de la Santé et de l’Action sociale dans sa volonté de renforcer la surveillance épidémiologique et d’assurer l’effectivité de l’application du Règlement Sanitaire International (RSI), a décidé de procéder à une vérification systématique du carnet de vaccination de fièvre jaune à l’arrivée de l’Aéroport Blaise Diagne (AIBD).



Reste à savoir si cette décision ne va porter un coup et ralentir encore une fois, le tourisme sénégalais à un moment où le service de l’AIBD laisse à désirer depuis son inauguration le 7 décembre dernier.









Leral.net