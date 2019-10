Exil de Sokhna Aida : ses proches démentent Sokhna Aida Diallo est au Sénégal et compte bien y rester. C'est ce qu’ont confié ses proches à L’Observateur, soulignant, la Dieuwrigne universelle des Thiantacônes, actuellement dans un lieu tenu secret au Sénégal, prépare activement le Gamou. Ils indiquent que la veuve du défunt guide des thiantacounes est décidée à perpétuer la tradition de Cheikh Béthio Thioune en célébrant avec faste le Gamou dans le respect de la tradition islam et du khalife des mourides.

