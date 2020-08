Existence d’un entreposage de 3050 tonnes de nitrate d’ammoniac : Le Port confirme et rassure… La Direction générale du Port autonome de Dakar(Pad) a confirmé l’information selon laquelle 3 050 tonnes de nitrate d’ammoniac sont stockées au port de Dakar.

« La Direction Générale du Port autonome de Dakar informe l’opinion publique et les parties intéressées de l’existence d’un entreposage de 3050 tonnes de nitrate d’ammoniac au niveau du Mole 3 dédié aux marchandises du Mali. Sur ce tonnage, 350 tonnes ont été déjà évacuées vers le Mali qui reste sa destination finale après son débarquement par l’armateur XLOC », lit-on dans un communiqué.



La Direction Générale du Port autonome de Dakar, ajoute le document, « a déjà mis en demeure le propriétaire pour l’enlèvement sans délai de la marchandise. Ce dernier a déjà trouvé un entrepôt à Diamnadio. Il est en train de travailler avec le ministère de l’Environnement pour avoir l’agrément en vue d’enlever instamment cette cargaison ».

