Expédition punitive à Thiambokh aprés la mort d'un jeune du village de Fouk

Les populations du village de Thiambokh, dans la commune de Keur Mousseu, ont passé une nuit du mardi au mercredi cauchemardesque. Et pour cause, des populations de Kirène y ont mené une expédition punitive en incendiant une partie du village. Tout est parti d’une vive altercation entre bergers et paysans de Kirène qui s’est soldée par la mort atroce d’un jeune du village de Fouk, rapporte L'As.



Soupçonnant que le tueur d’être originaire du village de Thiambokh, les jeunes de Kirène y ont fait une descente musclée aux environs de 19 heures pour saccager et brûler tout sur leur passage. Les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers sont intervenus. Et malgré la présence de gendarmes restés sur place pour assurer la sécurité, les jeunes sont revenus hier matin pour tenter de poursuivre leur vendetta. Pour l’heure, la tension reste vive dans toute la localité