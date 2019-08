Expédition punitive à Thiaroye : Un gang de 20 lesbiennes sème la terreur

Une histoire d’amour lesbien secoue la ville de Thiaroye. Une lesbienne, nommée Awa W, accompagnée de son gang de 20 filles a organisé une expédition punitive en plein jour contre son ex, Coumba D. D’après le témoignage, le seul tort de son ex est d'avoir rompu avec elle pour se réconcilier avec son ancien époux.



La relation entre les deux a démarré après le refus de Coumba D d’intégrer à un groupe de lesbiennes via un réseau social, suite à son divorce. Mais, Awa W déterminé a réussi à avoir, la jeune divorcée sur son lit. Et depuis cette nuit, elle s’abandonne dans les bras de la gouine. « Coumba s’est réconcilié par la suite avec son ex-mari et Awa crie à la trahison. Et, son réseau de lesbienne, s’est défoulé dans la maison familiale de Coumba. Pire, elles l'ont menacé de mort. Prise de panique, la victime se réfugie dans sa chambre.



Awa et son gang, qui ne lâchent pas prise, défoncent le toit en ardoise de la chambre avec des jets de pierres et tentent d'amener de force Coumba. Pire, elles débarquent chez le mari et menacent de lui faire la peau si jamais, il reprend sa femme », lit-on dans les colonnes du quotidien « Les Echos ».



Ainsi, e délégué de quartier informe la police qui rapplique sur les lieux. Mais, le gang avait déjà vidé les lieux. Toutefois, une chasse à l'homme est lancée contre les lesbiennes.



Awa, placée sous mandat de dépôt, a été finalement, déférée au parquet jeudi dernier pour menaces de mort, destruction de biens appartenant à autrui, violation de domicile… D’après le journal, les autres lesbiennes, domiciliées à Yeumbeul Asecna, sont activement recherchées.



