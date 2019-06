Expert fiscal: Ousmane Sonko intègre l’Ordre national des Experts du Sénégal Le leader de Pastef, Ousmane Sonko fait désormais partie de l’Ordre national des Experts du Sénégal, comme spécialiste fiscal. Le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, a prêté serment ce vendredi matin à la Cour d’appel de Dakar. Ils sont au total 23 récipiendaires, dont l’ancien ministre sous Abdoulaye Wade, Cheikh Sadibou Fall.

Ousmane Sonko, radié de sa fonction d’inspecteur des Impôts, a dit ne pas craindre un boycott de son expertise de la part de l’administration sénégalaise, en fonction de son statut d’opposant.



« Je suis heureux de figurer dans cette organisation prestigieuse dont le but est de défendre les contribuables. Maintenant, c’est vrai que dans l’administration, on peut craindre de confier un dossier à un opposant. Mais heureusement que ce travail ne se limite pas qu’au Sénégal », a réagi Ousmane Sonko sur la RFM.

