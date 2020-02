Exploitation d'auberge à Sendou: Le Ministère du Tourisme désavoue Thione Niang

Du nouveau dans l’affaire Thione Niang ! La Direction de la règlementation touristique (DRT) vient de conforter la Police nationale, qui reprochait à l’homme d’affaires Thione Niang l’exploitation sans autorisation d’une auberge à Sendou.



La DRT a rappelé que depuis le week-end dernier, Thione Niang diffuse sur les réseaux sociaux une série de vidéos dans lesquelles il dénonce un harcèlement, dont il serait victime de la part d'agents de police.



« C'est à ce titre que la Direction de la réglementation touristique (DRT) estime devoir apporter les éclairages qui suivent sans polémiques. En effet, les réceptifs hôteliers (hôtels, auberges, résidences, appartements meublés, chambres d'hôte, lodges, gites d'étape, campements, etc.) sont régis par le décret n°2005-145 du 02 mars 2005 portant réglementation des établissements d'hébergement touristique », lit-on dans le communiqué.



Le même document ajoute que leur exploitation est soumise à l'autorisation du Ministre chargé du Tourisme à la suite du dépôt d'un dossier. Il est établi que le gérant de l'établissement dénommé "Sendou International House" avait simultanément déposé, auprès du Service régional du tourisme de Dakar, une demande d'agrément et une autre d'autorisation d'ouverture à l'exploitation touristique dudit établissement pour être en règle. Il est aussi établi qu'une attestation de dépôt lui a été délivrée par le Chef de Service.



Ainsi, la DRT affirme qu’actuellement, le dossier est en instance à la Direction de la réglementation touristique (DRT) et sera présenté à la Commission nationale de classement et d'agrément des établissements d'hébergement touristique pour avis technique, avant son autorisation par arrêté du Ministre du Tourisme et des Transports aériens.



De ce fait, la direction précise que « l'attestation de dépôt, comme son nom l'indique, est synonyme d'accusé de réception, et par conséquent, elle ne peut en aucune manière valoir comme autorisation d'exploitation du réceptif, ainsi que le prétend Monsieur Niang. Il en est de même pour les documents administratifs obtenus au niveau des autres administrations. Ils ne peuvent aucunement dispenser d'une autorisation d'ouverture à l'exploitation délivrée formellement par arrêté du Ministre en charge du tourisme ».



Par conséquent, ajoute le communiqué, « t out établissement d'hébergement dont l'exploitant ne dispose pas de cette autorisation, se trouve dans une situation irrégulière et illégale. Aussi, il est important de préciser que même avec l'autorisation, les réceptifs comme tous les autres établissements recevant du public, sont soumis à des contrôles périodiques par les agents des services habilités pour vérifier, entre autres, la tenue des registres de police et de sécurité, l'hygiène, la régularité administrative, le respect des normes, l'économat, le reversement de la taxe de promotion touristique. »



Enfin, la Drt précise qu’il n'y a aucun frais lié au dépôt de la visite de contrôle ou à l’obtention de l’autorisation d’ouverture à l’exploitation touristique des établissements d’hébergement.