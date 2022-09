Exploitation des phosphates de Matam : Ndendory, Ounaré et Orkodiéré ne veulent plus de Cheikh Amar C’est un vent de révolte qui souffle dans la zone minière de Matam. Les populations des trois communes du département de Kanel, à savoir Ndendory, Hamady Ounaré et Orkodiéré sont très remontées contre l’homme d’affaires Cheikh Amar.

Selon elles, ce dernier, avec la Société d’exploitation et de réalisation des phosphates de Matam (Serpm), exploite «illégalement» la petite mine alors qu’il n’en détient pas la licence.



D’après Bes Bi, les employés de cette société réclament d’ailleurs 30 mois d’arriérés de salaire. Le porte-parole des trois communes estime que la petite mine appartient à la nouvelle société dénommée Soma dont le maire de la commune de Bokidiawé, Kalidou Wagué, serait le propriétaire.



Les habitants de ces différentes localités brandissent l’article 25 alinéa 1 de la Constitution qui dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Par conséquent, elles invitent le Président Macky Sall à mettre de l’ordre dans la zone minière de la région.



