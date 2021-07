Exploitation du pétrole sénégalais: Mary Teuw Niane donne une date Le Sénégal va bientôt entamer la phase d’exploitation de son pétrole. Le processus suit son cours normal. L’assurance est du président du Conseil d’administration de Petrosen.

Mary Teuw Niane, invité du JDD, ce dimanche, renseigne que toutes les phases qui doivent précéder la phase d’exploitation ont été dépassées. « Les premiers barils de pétrole, nous les aurons au plus tard en 2023. La semaine dernière, les premiers puits de production ont commencé à être forés au niveau de Sangomar. Ça veut dire que ces puits serviront à puiser le pétrole et à le livrer », révèle-t-il.



Mary Teuw Niane souligne qu’avec « Sangomar, il y a aussi le gaz. Donc, nous avons dépassé toutes les autres étapes. Présentement, nous sommes dans la phase d’installation de l’infrastructure de production avec la compagnie Woodside qui est la principale compagnie et Petrosen qui avait 10% et qui a anticipé pour maintenant avoir 20% ».



Cette phase d’exploitation ou de commercialisation, promet-il, fera du Sénégal un vrai pays pétrolier avec des rentes qui seront visibles dans le budget du pays.

