Exploitation du zircon de Niafrang: La section Bourew des femmes du Fogny Diabang Kunda, soutient la compagnie SMR Pour se faire entendre des autorités, avec la jeunesse de Diouloulou, elles ont battu le macadam pour manifester leur soutien à la société SMR, pour l’exploitation du zircon de Niafrang. Vêtues de tee-shirts, avec des instruments traditionnels accompagnés des rythmes du Fogny, elles ont exprimé leur courroux et demandé à l’Etat et au nouveau gouvernement, d’accompagner la société Sénégal Minéral Ressources, dans l’exploitation de ressources minières en Casamance, principalement l’exploitation du zircon de Niafrang.

Cela résulte des discussions qui ont été engagées avec les populations et l’ensemble des acteurs sur le projet d’exploitation du zircon de Niafrang, dans le département de Bignona. " La stratégie retenue, consiste à engager des discussions avec les populations et l’ensemble des acteurs, pour leur fournir toutes les informations nécessaires relativement aux avantages que l’exploitation présente pour la région et surtout, la zone. "



Avec les nouvelles autorités, c’est une nouvelle dynamique qui est impulsée pour la valorisation des ressources minières de la Casamance. Le nouveau patron de la Somisen, Me Ngagne Demba Tourè, promet d’inscrire sa démarche dans une posture d’écoute et d’inclusion de tous les acteurs du secteur minier, notamment les sociétés extractives, les populations hôtes mais également, les autorités locales.



Pour rappel, le Sénégal renferme dans sa partie sud, d’importantes ressources minières, dont la plus connue pour l’instant demeure le zircon, découvert dans la zone de Niafrang, dans le département de Bignona. L’exploitation de ce minerai a été confiée par l’Etat, à la compagnie australienne Astron. Le site se situe sur un espace dunaire de six kilomètres, englobant une superficie de 180 hectares. Une capacité totale de 4,5 millions de tonnes a été prospectée.













