Exploitation gazière offshore : LEGS-Africa et LSD alertent sur les impacts pour les pêcheurs sénégalais Le secteur de la pêche maritime, socle économique du Sénégal jusqu'en 2019 avec une contribution de plus de 272 milliards de francs CFA, traverse une crise profonde. Représentant 3,2 % du PIB et générant environ 600 000 emplois directs et indirects, cette activité stratégique est aujourd'hui fragilisée par l'exploitation pétrolière et gazière en haute mer, notamment le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA).

Des défis croissants pour les communautés littorales



Découvert en 2015 au large de Saint-Louis, le gisement gazier GTA a perturbé les équilibres des zones de pêche traditionnelle. Les pêcheurs artisanaux, déjà affectés par le changement climatique, subissent une raréfaction des ressources halieutiques, des retards dans l'octroi des licences, des migrations d'espèces et une érosion côtière accumulée. Ces menaces menacent directement leur subsistance et la stabilité socioéconomique des régions littorales.



Une mobilisation pour défendre les droits des pêcheurs



Face à ces défis, l'organisation LEGS-Africa s'est engagée depuis 2021 à soutenir les communautés affectées par les activités gazières. En partenariat avec Lumière Synergie Développement (LSD), un plan d'action local a été élaboré pour surveiller les impacts environnementaux et sociaux du projet GTA. Une étude complémentaire, conduite par LSD, a permis d'approfondir la compréhension des conséquences actuelles et potentielles de l'exploitation gazière sur les pêcheurs de Saint-Louis.



Un événement pour sensibiliser et agir



Afin de partager ces résultats et d'inciter à l'action, LEGS-Africa et LSD tiendront une rencontre conjointe le vendredi 13 décembre 2024, à l'hôtel Ndiambour à Dakar. Avec le soutien de la Fondation Heinrich Böll Sénégal et du Energy Transition Fund, cette présentation vise à :



• Partager les résultats des études sur la contribution économique de la pêche artisanale et les impacts du projet GTA ;

• Sensibiliser les décideurs et les parties impliquées aux risques associés à l'exploitation gazière ;

• Encourager un dialogue national pour identifier les solutions prioritaires ;

• Proposer des recommandations et un plan d'action pour atténuer les effets négatifs sur le secteur de la pêche et renforcer sa résilience .

Une plateforme pour une concertation élargie



L'événement réunira des chercheurs, des représentants des administrations publiques, des autorités locales, des organisations de la société civile, des acteurs du secteur privé et des membres du Comité Local de Pêche Artisanale (CLPA) de Saint-Louis.



À travers cet effort collectif, LEGS-Africa et LSD espèrent mobiliser les parties pour protéger les intérêts des communautés littorales et garantir un avenir durable à la pêche artisanale sénégalaise, face aux défis croissants de l'exploitation gazière offshore.



