Exploitation illégale d’or à Kédougou : 8 personnes, dont le maire de Nénéfécha, placées sous mandat de dépôt Il y a du nouveau dans l’affaire de l’exploitation illégale d’or à Kédougou. En effet, sur les 20 personnes arrêtées, 8 ont été placées sous mandat de dépôt. Il s’agit de 2 Chinois, un Ghanéen et 5 Sénégalais, selon la RFM. Le maire de Nénéfécha, le superviseur du parc de Niokoloba et son adjoint figurent parmi les personnes mises en cause.

Toutefois, le responsable des Chinois et sa principale complice, ont réussi à prendre la fuite, selon la même source. Les contrevenants qui exploraient des zones interdites, réussissaient à extraire 800 grammes d’or par semaine pour un chiffre d’affaires de 64 millions FCFA.

