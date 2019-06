Exploitation illégale de l’or au parc Niokoloba : le procès renvoyé à vendredi 21 jui Le procès de l’affaire dite de l’exploitation illégale de l’or au parc Niokoloba a été renvoyé à vendredi 21 prochain, selon la RFM, citant, Me Bamba Cissé, coordonnateur des avocat de la défense dans cette affaire. Selon la robe noire, l’absence de l’agent judiciaire de l’Etat et de certains témoins dans cette affaire, ont, en partie motivé ce report.

Pour rappel, 13 personnes de nationalités différentes ont été placées sous mandat de dépôt dans cette affaire. Le maire de Néfécha, le conservateur du par cet son adjoint ou encore le correspondant de Sud Fm dans la localité, sont impliqués dans cette affaire.

