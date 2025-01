Exploitation pétrolière au Sénégal : Sangomar surpasse ses objectifs annuels avec production record de 16,9 millions de barils Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2025 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-La production annuelle de pétrole brut du champ de Sangomar, situé à l’ouest du Sénégal, a atteint environ 16,9 millions de barils en 2024, soit 5,2 millions de barils de plus que l’objectif initialement fixé, selon une déclaration faite mardi par le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. ‘’En 2024, la production annuelle […] XALIMANEWS-La production annuelle de pétrole brut du champ de Sangomar, situé à l’ouest du Sénégal, a atteint environ 16,9 millions de barils en 2024, soit 5,2 millions de barils de plus que l’objectif initialement fixé, selon une déclaration faite mardi par le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines. ‘’En 2024, la production annuelle s’est élevée à environ 16,9 millions de barils de pétrole brut, dépassant ainsi l’objectif initial de 11,7 millions de barils’’, précise le ministère sur sa page Facebook. Parmi cette production, environ 16,4 millions de barils ont été vendus sur le marché international par le Sénégal, représentant presque la totalité du pétrole extrait à Sangomar, selon les précisions apportées par le ministère. Le ministère rappelle que la production de pétrole sur le site de Sangomar a officiellement débuté le 2 juin 2024. Douze puits situés à une centaine de kilomètres au sud de Dakar sont actuellement ‘’actifs’’, permettant au champ pétrolier de produire 2,96 millions de barils en décembre dernier. Durant le mois de décembre, trois cargaisons représentant un volume total de 2,94 millions de barils ont été commercialisées sur le marché international, ajoute la même source. Le Sénégal a ainsi marqué une étape importante en entrant dans la production de pétrole en juin dernier, près de dix ans après l’annonce de la découverte de gisements dans le champ de Sangomar. L’exploitation de ce champ pétrolier est assurée par la société australienne Woodside Energy.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/exploitation-petroliere-a...

Accueil Envoyer à un ami Partager