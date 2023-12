Explosion d'une bonbonne de gaz à Ngor : Deux blessés enregistrés

Après l’explosion d’une bonbonne de gaz à Derklé, occasionnant la mort de près d’une dizaine de personnes et celle survenue à Grand Mbao, l’on déplore un autre incident similaire.



En effet, une bonbonne de gaz a explosé dans un appartement à Ngor. Les faits ont eu lieu le 6 décembre dernier, vers 13 heures, dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, rapporte "Libération" repris par "Senenews".



En effet, la dame A. Guèye, qui voulait préparer le déjeuner, a rencontré des difficultés pour déclencher la bonbonne de gaz de sa cuisinière. Ainsi, elle a fait appel au nommé M. Diané, le gardien de l’immeuble.



Lorsque ce dernier a ouvert la bonbonne de gaz, elle a subitement pris feu, avant que les flammes ne se propagent dans la cuisine. Le départ du feu serait dû à une fuite au niveau de la bonbonne de gaz, d’après l’enquête des gendarmes.



A leur décharge cette fois-ci, la bonbonne n’est pas de Total Gaz. Deux blessés, A. Guèye et le vigile M. Diané et des dégâts matériels, ont été enregistrés. Les blessés ont été évacués à l’hôpital Philippe Maguilène Senghor, alors que le feu a été maîtrisé par les voisins.