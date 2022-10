Explosion d'une chaudière à la Star ayant occasionné 7 morts: L'indifférence et l'absence des autorités décriées par les populations Le nombre de personnes décédées dans l’explosion d’une chaudière de la Société de transformation agro-alimentaire raffinée (STAR), est passé à sept, après le rappel à Dieu à l’hôpital Principal de Dakar, d’une autre des victimes. Mais jusqu'au moment où nous mettons cet article en ligne, aucune autorité n'a mis les pieds sur les lieux de l'accident, encore moins les médias, se désolent les populations.

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Octobre 2022 à 16:56 | | 0 commentaire(s)|

" Aucune autorité n'a mis les pieds sur les lieux, alors que l'accident est vieux de plus de cinq jours. Ce qui est très grave et incompréhensible dans un pays comme le Sénégal. Même les médias ne se sont pas déplacés, aucune télé encore moins la presse écrite, n'a fait un reportage sur ce drame ", renseigne la source de Leral.



Construite à Nébé, un village de la commune de Tokki-Gare, dans la région de Diourbel, l’usine STAR, spécialisée dans le raffinage d’huile d’arachide, a démarré ses activités en juin 2021.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook