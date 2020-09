Explosion de Beyrouth : Les dommages matériels évalués à 4,6 milliards de dollars

Une nouvelle évaluation des dommages et des besoins effectuée après l’explosion du 4 août qui a secoué la ville de Beyrouth appelle à reconstruire le Liban en mieux sur la base des principes de transparence, d’inclusion et de responsabilité, en vue de répondre aux demandes et aspirations du peuple libanais. «Pour aider à orienter la réponse mondiale nécessaire d’urgence, le Groupe de la Banque mondiale, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies (Onu) et l’Union européenne (Ue), a procédé à une évaluation rapide des dommages et des besoins (désignée par son sigle en anglais Rdna) en partenariat étroit avec les ministères, les organisations de la société civile et d’autres parties prenantes clés au Liban », lit-on dans un communiqué de presse publié sur le site de la Banque mondiale.



Selon les estimations préliminaires de l’évaluation, ajoute la même source, l’explosion a causé des dommages matériels de l’ordre de 3,8 à 4,6 milliards de dollars, tandis que les pertes, notamment les variations dans les flux économiques résultant de la baisse de la production des différents secteurs de l’économie, représentent entre 2,9 et 3,5 milliards de dollars. Les secteurs les plus gravement touchés sont le logement, les transports et le patrimoine culturel matériel et immatériel (dont les sites religieux et archéologiques, les monuments nationaux, les théâtres, les archives, les bibliothèques et autres monuments).



Selon la Banque mondiale, les besoins de reconstruction et de relèvement du secteur public pour cette année et la suivante sont estimés représenter entre 1,8 et 2,2 milliards de dollars, dont 605 à 760 millions de dollars dans l’immédiat, à savoir jusqu’en décembre 2020, et 1,18 à 1,46 milliard de dollars à court terme pour l’année 2021. Le secteur des transports affiche les besoins les plus élevés, suivi par la culture et le logement.



Bien que ses estimations soient préliminaires en raison du caractère rapide de l’évaluation qui a été menée en coopération avec des partenaires dans des circonstances difficiles, la Rdna jette les bases d’un programme de réforme, de relèvement et de reconstruction qui offre l’espoir d’un avenir meilleur à tous les Libanais, dans lequel le peuple libanais est appelé à jouer un rôle décisif .



Selon les estimations, les besoins critiques de relèvement pour les trois prochains mois seulement représentent entre 35 et 40 millions de dollars, un montant qui devra servir à effectuer dans l’immédiat des transferts sociaux à grande échelle afin de répondre aux besoins fondamentaux des 90 000 personnes sinistrées, et de créer 15 000 emplois de courte durée. Quant aux besoins immédiats de logement, ils sont estimés entre 30 et 35 millions de dollars, alors que les besoins à court terme pour l’année 2021 se situent entre 190 et 230 millions de dollars. En outre, une aide financière de 225 à 275 millions de dollars est nécessaire dans l’immédiat pour rétablir les services de 5200 micro entreprises et 4 800 petites entreprises qui emploient des milliers de Libanais.



La Rdna recommande l’adoption d’une approche visant à « reconstruire en mieux », laquelle est basée sur un cadre de réforme, de relèvement et de reconstruction combinant des interventions qui donnent la priorité aux besoins de la population, en particulier des couches pauvres et les plus vulnérables.

Adou FAYE





Source : L'explosion de Beyrouth aurait causé jusqu'à 4,6 milliards de dollars de dommages aux infrastructures et aux biens matériels, selon une nouvelle évaluation.

