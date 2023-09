Explosion de gaz à Derklé : Avec le décès de Serigne Saliou, le bilan passe à trois morts

Triste nouvelle relayée par Leral et d’autres médias, ce drame est survenu vendredi dernier dans la matinée. Et malheureusement, Sagar Diouf âgée de 52 ans et son fils Niankou Diagne, ont perdu la vie dans des conditions atroces.



Selon les témoignages du voisinage, le jour du drame, Sagar Diouf s’affairait autour de la préparation du repas, dans un couloir de la maison. C’est sur ces entrefaites qu’une détonation assourdissante va retentir. Très vite, les flammes se sont propagées dans le couloir. Sagar Diouf prise par les flammes, son fils Niankou Diagne tente de la sauver. Malheureusement, ils seront consumés par les flammes, rappelle "Sud Quotidien".