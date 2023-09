Explosion de gaz à Derklé : Une septième personne succombe à ses blessures

Le bilan de l’explosion d’une bonbonne de gaz à Dieuppeul-Derklé (Dakar), vendredi dernier, ne cesse de s’alourdir. En effet, un septième personne a encore succombé de ses blessures, ce jeudi. Il s’agit de la seconde ménagère, informe la RFM, lit-on dans Sudquotidien.sn.



Avant elle, une ménagère de la maison sinistrée, avait succombé à ses blessures hier mercredi.



La Radio Futur Medias annonce que les cinquième et sixième personnes décédées, seront inhumées ce jeudi, dans l’après-midi, au cimetière de Yoff.



Pour rappel, Sagar Diouf, son fils Niankou Diagne et Serigne Saliou Diouf, Khadim Diagne et Ibrahima Diagne, ont été les premiers à remplir la liste macabre de la famille.