Exportations des céréales ukrainiennes : Retour sur les interventions décisives du Président Macky Sall Au titre des grands succès diplomatiques du Président Macky Sall figure la levée du blocus russe sur les produits ukrainiens. En effet, les céréales ukrainiennes ont repris le chemin des marchés mondiaux, après plusieurs mois de blocage à cause du conflit qui a éclaté depuis le 24 février 2022 avec la Russie. Après le départ des premières cargaisons de maïs, début août, c’est autour du blé de prendre le large.

Ainsi, depuis la signature de l’accord sur la reprise des exportations le vendredi 22 juillet dernier, pas moins de 15 navires, dont un destiné à l’Afrique, ont déjà quitté les ports ukrainiens pour se diriger vers le reste du monde. « Un signal positif » pour l’ONU, mais un « succès historique » pour le Président Macky Sall, Président en Exercice de l’Union Africaine, qui est intervenu très tôt auprès de son homologue russe, Vladimir Poutine, pour lui faire part des risques de crise alimentaire que le blocage des céréales faisait planer le monde, notamment sur les pays africains.



C’est un succès historique. Une prouesse diplomatique qui aura marqué le mandat du Président Macky Sall à la tête de l’Union Africaine (UA). Environ deux mois après sa rencontre avec le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, au sujet du blocage des céréales ukrainiennes, les navires reprennent le large.



La première cargaison de 12 000 tonnes de maïs a accosté en Turquie le 08 août dernier. Au même moment, un autre navire (« Sormovsky ») devait se rendre également en Turquie avec à son bord 3 050 tonnes de blé. Aussi, le premier navire humanitaire affrété par l’ONU a quitté le port de Pivdenny, dans le sud de l'Ukraine, mardi 16 août, avec près de 23 000 tonnes de céréales pour l'Afrique. Une situation qui, en plus de concrétiser l’accord signé le vendredi 22 juillet 2022 entre la Russie et l’Ukraine, repousse le spectre d’une crise alimentaire mondiale qui affolait la planète.



Un succès, symbole d’un leadership confirmé



En réalité, quand le Président Macky Sall prenait son avion début juin, la Russie était une destination peu prisée. Et pour cause ! D’un côté, ceux qui ne sont pas d’accord avec la guerre que le pays mène en Ukraine larguent les sanctions contre M. Poutine, son régime et les oligarques qui soutiennent sa politique. L’Union européenne est allée jusqu’à voter l’exclusion des banques russes du système de messagerie SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Cela, sans compter les multiples autres sanctions qui ont fusé de tous les côtés avec un seul objectif : pousser la Russie à renoncer à la guerre.



De l’autre côté, les Russes ont multiplié les mesures pour répondre, allant jusqu’à interdire l’entrée sur leur territoire aux dirigeants européens. Un contexte de tiraillement, dans lequel la nécessité d’un leader crédible, capable de parler à tout le monde, se posait avec une réelle acuité. Mission que le Président Macky Sall va accomplir avec hauteur.



Le 03 juin 2022, alors que nombre d’observateurs dissertaient sur l’isolement de M. Poutine, le Président de l’Union africaine s’affiche avec lui. Un face-à-face retransmis par les médias du monde entier, qui a eu la particularité de révéler le respect et la considération qui règnent entre les deux leaders.



En effet, avec la sécheresse qui la ravage notamment dans sa partie Est depuis maintenant des années, l’Afrique pouvait mal supporter le blocage des céréales ukrainiennes, notamment le blé. Céréales dont, rappelons-le, dépendent largement plusieurs pays du continent. Ce que le Président Macky Sall a très vite compris en portant rapidement les espoirs des 54 pays du continent au nom desquels il était parti voir son homologue Vladimir Poutine. Et grâce à son fort plaidoyer, celui-ci acceptera de libérer plus de 20 millions de tonnes de céréales.



Quelques jours plus tard, le vendredi 17 juin 2022, lors du Forum de Saint-Pétersbourg, M. Poutine confirme son engagement à exporter des céréales dans les pays d’Afrique. Avant d’accepter de signer, le 22 juillet 2022, un accord avec l’Ukraine pour l’ouverture des ports.



Un leader crédible, qui parle au monde entier



Six jours seulement après sa rencontre avec le Président russe, le Président de l’Union Africaine prend part, à Paris, à la réunion du Conseil de l’OCDE pour discuter du thème : « l’OCDE et l’Afrique : un avenir commun ». Là également, il prononcera un puissant discours, non sans inviter les pays de l’OCDE à bâtir avec l’Afrique « un partenariat réinventé, fondé sur une nouvelle éthique relationnelle, faite de confiance et de respect mutuels, pour un monde plus humain, plus juste et plus équitable ».



Ce n’est pas tout. Le 27 juin, le Président Macky Sall est invité par le Chancelier allemand, Olaf Scholz, à prendre part à la Session élargie du G7, à Elmau. Et devant les dirigeants des sept pays les plus industrialisés, il a triomphalement porté le drapeau du continent, décrochant surtout quantité de victoires comme ce siège qui sera accordé à l’Union africaine au sein du G20, le gaz qui sera utilisé comme énergie de transition ou alors les 600 milliards de dollars d’investissements annoncés pour le continent à l’initiative des Etats-Unis.



Des succès qui confirment une fois de plus le leadership incontournable du Président sénégalais, Macky Sall, et son engagement à hisser l’Afrique sur le toit du monde.



