Exposition universelle de Dubaï: Le Sénégal atteint ses objectifs fixés à l’entame de l’Expo 2020

Le Sénégal fait partie des pays qui font le plus de forums économiques dans le cadre de cet exposition universelle (Expo 2020) de Dubaï, soutient le Dr Malick Diop. Le commissaire général de l’exposition du Sénégal à Dubaï Expo 2020 qui a fait cette déclaration hier, indique que les deux premiers jours le 13 (l’ouverture du pavillon Sénégal) et le 14 octobre ils ont organisé deux forums. Le forum des investissements (le 13 octobre) qui a permis la signature de cinq conventions de partenariats entre le secteur privé sénégalais et le secteur privé étranger.



En exemple, il cite la convention signée par l’Unacois et la chambre de commerce des Emirats et celle entre le Port autonome de Dakar et Dubaï port etc. Et le forum numéro 2 qui a enregistré les présentations de 15 directeurs généraux sénégalais devant plus de 800 étrangers parmi lesquels des investisseurs. Ils s’en suivent, selon lui, des rencontres B2B. Tous ces éléments, en l’en croire, donne bon signe quant aux retombées de la participation du pays.



Par ailleurs directeur général de l’Asepex Dr Malick Diop se réjouit de l’atteinte de trois objectifs fixés pour le démarrage de l’exposition du Sénégal. Il s’agit, d’après lui, d’abord, de la participation en tant que pays, ensuite l’organisation de sa journée nationale au début de l’exposition et enfin, la représentation de haut niveau le 13 jour de l’ouverture du pavillon Sénégal (journée nationale). En ce sens, il note la présence du chef de l’Etat Macky Sall, représentation diplomatique de haut niveau qui rassure les investisseurs, les exportateurs et les hommes d’affaires qui ont en charge le travail pour être en contact avec les hommes d’affaires sénégalais.



Le Sénégal expose sur un espace de 515 m² sur deux niveaux et 270 m², révèle M. Diop. Lequel ajoute que sur les 270m², ils ont mis en place une possibilité pour que chaque structure puisse, chaque semaine, bénéficier de sa présence à travers le pavillon Sénégal qui est juste en face du centre névralgique de l’expo Al Wasl Plaza.



A l’en croire, 35 millions de visiteurs sur les 6 mois vont venir à Al Wasl Plaza, être naturellement en face du pavillon Sénégal et que plus on est attractif, plus on a la possibilité d’avoir, dans son pavillon, autant de monde.



