Expropriation de terres à Mbao - Le scandale de 31 milliards F CFA refait surface, Mame Boye Diao mouillé Me Youssoufa Camara en charge de ce dossier et les familles en concernées ont tenu à clarifier l'affaire de l'expropriation des terres de leur localité et qui porte sur 31 milliards de nos francs.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 07:03 | | 0 commentaire(s)|

L'avocat Me Youssoufa Camara tire à boulets rouges sur le Directeur des Domaines Mame Boye Diao ainsi que le Gouverneur de Dakar, renseigne Direct News. Le journal indique que l'avocat émet des "doutes légitimes" et menace de porter l'affaire devant les juridictions. Il estime qu'ils ont gagné tous les procès jusqu'à la Cour Suprême.

Toutes les trois familles sont là et sont d'accord sur ce que nous allons décider de faire. Les gens croient que tout le monde monde doit avoir sa part du gâteau. Ce n'est pas un gâteau. Cet argent appartient à des familles", a-t-il tenu à clarifier.



