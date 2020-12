Expropriation du village de recasement social Trypano: Frapp porte le combat Les membres de la section Frapp de Kolda sont montés au créneau hier, pour dénoncer ce qu’ils qualifient de banditisme foncier à Trypano. Face à cette expropriation du village de recasement social Trypano, Frapp est déterminé à porter le combat.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Décembre 2020 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Après l’interdiction de leur marche à cause de la pandémie de la Covid-19, ils ont tenu un point de presse pour condamner « l’expropriation des habitants du village de recasement social Trypano (Ndlr, Lépreux) ».



Les activistes alertent que plusieurs familles vulnérables risquent de se retrouver dehors et sans toit à cause du partage du site.



En fait, l’arrêté ministériel n° 1642 en date du 21 février 2011, autorise le lotissement de restructuration du site qui couvre une superficie de 02,06 hectares et qui comprend 77 parcelles numérotés de 1 à 77, d’une contenance de 260 à 350 mètres carrés chacune. Mais le constat, selon les activistes, c’est qu’au lieu de 77 parcelles, ils ont recensés 84 parcelles d’une contenance environ de 120 à 130 m2 par parcelle.



Preuve, disent-ils, que l’arrêté a été violé. Aujourd’hui, informe Frapp, les nouveaux acquéreurs de parcelles viennent casser les anciennes toilettes du village. Une manifestation est prévue le 18 décembre prochain.













"L'As"

