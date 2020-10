Expulsion d’une famille musulmane bosniaque : Moustapha Diakhaté tacle Macron et lui rappelle leur passé La France a expulsé une famille musulmane bosniaque pour « le crime » est d’avoir tondu leur fille qui a eu une aventure amoureuse avec un non musulman. Moustapha Diakhaté réagissant à cette décision a martelé que: «La France macronienne est horriblement amnésique»

« Monsieur Macron et le Ministre d’Armanin et les éditocrates de l’idiotie ignorent ou oublient qu’à la libération 20 000 à 40 000 femmes accusées à tort ou à raison d’avoir été des collaboratrices sexuelles avec les Allemands ont été tondues publiquement et traînées dans les rues entre le milieu de l’année 1944 et la fin de 1945 », a-t-il rappelé, nous dit 24 heures.



« Comme disait l’autre, les politiciens de la belle France condamnent une punition que leurs parents ont pratiquée et encensée très récemment », a-t-il ironisé.



« En fait la vanité d’une France pure et exemplaire est à la fois une ignorance de l’histoire de France et une grande malhonnête française. Chère France ressaisissez-vous ! La surenchère islamophobe n’est pas un programme politique», a conseillé plus sérieusement le Président du mouvement Mànkoo Taxawu Sunu Apr.



