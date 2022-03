Expulsion de ressortissants sénégalais d'Allemagne et d'Espagne : Le vol Frontex finalement annulé Ouf de soulagement ou report ? En tout cas, selon les sources de Horizon Sans frontières, le vol charter affrété par le Frontex pour l'expulsion des ressortissants sénégalais d'Allemagne et d'Espagne, a finalement été annulé.

« Selon nos contacts qui ont alerté HSF, ils seraient une vingtaine en situation irrégulière, dont 10 en Allemagne et les autres en Espagne », avait annoncé un peu plus tôt, Boubacar Sèye, le président de cette ONG.



Livrant plus de précisions, il avait ajouté qu’un vol spécial, affrété par le Frontex pour effectuer cette phase de rapatriement, quitterait l’Allemagne ce mercredi nuit, avec une escale prévue en Espagne, avant d’atterrir le jeudi 24 mars 2022, vers 6h du matin, à Dakar.



« HSF vous remercie encore pour tout le soutien apporté dans ce dossier migratoire », a-t-il dit hier, après avoir appris la nouvelle de cette « annulation ».



