Expulsion des travailleurs sénégalais: les pêcheurs mauritaniens en grève Les pêcheurs mauritaniens observent une grève illimitée pour protester contre la décision des autorités mauritaniennes d’interdire d’embarquer des étrangers pour favoriser les nationaux.

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mars 2019 à 12:17 | | 0 commentaire(s)|

« Depuis lundi, aucune de nos embarcations n’a pris le large en réponse à notre mot d’ordre de grève illimitée », a indiqué à l’Afp, repris par "Les Echos", Mouhamed Vall Ould Jeddoumou, membre du Regroupement des producteurs et exportateurs de la pêche artisanale et côtière de Mauritanie.



Pas moins de 350 pêcheurs sénégalais ont été expulsés de la Mauritanie en début de semaine dans le cadre de cette interdiction.

