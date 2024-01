Extension et raccordement au réseau à Rufisque: L’ONAS à fond dans la sensibilisation Le rejet des déchets dans le réseau d’assainissement, le coût du raccordement au réseau et son extension, ont été au cœur des échanges entre les services de l’ONAS et les populations des quartiers de Arafat et de la Cité Bata de Rufisque. C'était le jeudi 11 janvier 2024, au marché du mardi. Dans ces quartiers, l’extension du réseau se poursuit.

« Nous avons réalisé une extension de 800 ml à Arafat et 360 ml à la Cité Bata. Aujourd’hui, nous sommes ici pour échanger avec les populations sur les procédures d’obtention de branchement et sur la préservation des canalisations », a informé la Directrice de la Communication du Marketing de la Communication et de l’Innovation, Madame Yaye Nafissatou Diop.



Au nom du Directeur général, Monsieur Mamadou Mamour Diallo, elle a remercié les autorités municipales, les chefs religieux et coutumiers ainsi que les acteurs et actrices communautaires. Elle a relativisé ce que d’aucuns qualifient de « cherté » du raccordement. Pour elle, le raccordement vaut bien la chandelle, si l’on analyse sous l’angle du rapport coûts et avantages.



Au juste, sur ce point, la cheffe du service commercial, Madame Gaye a fait une comparaison qui fait pencher la balance des avantages en faveur du branchement à l’égout. « Les dépenses pour se brancher à un réseau, c’est une seule fois or si vous faites la comparaison avec la vidange durant toute l’année et sur plusieurs années, il vaut mieux se raccorder au réseau », a argumenté Fama Fall Madame Guèye



Les procédures de branchement à tout à l’égout



Dans la foulée, elle a partagé les procédures de raccordement à tout à l’égout. Pour les personnes résidentes à Dakar, elles ont la possibilité de faire la demande en ligne via le site web www.onas.sn, suivre les instructions en tapant l’onglet ‘’Service Clients’’. Alors que des clients qui sont à Mbour, Kaolack, Thiès, Louga, Saint-Louis, Richard-Toll , Fatick, Diourbel et Tambacounda, peuvent se rendre dans les services de l’ONAS se trouvant dans les localités précitées pour formuler la demande. Tous les clients doivent fournir une facture d’eau courante de moins de 6 mois ou un contrat d’abonnement, un formulaire de recensement à remplir, un montant de 36.580 francs Cfa, pour les frais d’études. S’agissant des entreprises, leur dossier doit en outre comporter une copie du NINEA ou du registre de commerce, la facture d’eau n’est pas obligatoire.



Un processus progressif



On ne peut pas mettre partout et en même temps, le tout- à-l’égout. L’extension se fera de manière progressive, avec les projets actuels et futurs. « Vous pouvez aller ouvrir les dossiers au service de l’ONAS de Rufisque, de ce fait, si nous avons des extensions, nous allons privilégier les personnes qui sont dans cette base de données », a fait remarquer Diadji Niang, chef du département travaux de renouvellement et de réhabilitation à l’ONAS.



Le maillage des quartiers en réseau, se fera de manière progressive. Aujourd’hui, avec la réhabilitation de la station et l’extension du réseau, une centaine de ménages peuvent bénéficier du raccordement au réseau à Arafat et un peu moins à la Cité Bata. « Le Directeur général, Monsieur Mamadou Mamour Diallo soutient l’extension du réseau dans la zone de Rufisque. Actuellement, nous avons la possibilité de raccorder une centaine de ménages à Arafat et 80 ménages à la Cité Bata. Cette extension va se poursuivre », a annoncé Diaji Niang.



De la nécessité de préserver les ouvrages



L’extension de ce réseau doit se faire sur fond d’émergence de la culture du bon usage des ouvrages. Celui-ci devrait se manifester par la proscription des rejets de déchets dans des canalisations, l’ouverture des regards durant la saison des pluies, le vol des plaques… « Les déchets solides qui obstruent les canalisations, viennent des ménages. Le filtre doit commencer au sein des familles. Si les canalisations sont obstruées, il y aura des reflux d’eaux usées soit dans les maisons, soit dans les rues. L’autre problème, c’est l’ouverture des regards et le vol des plaques. Avec l’extension du réseau, nous proposons, comme dans d’autres zones, la mise en place d’un comité de gestion du réseau », a préconisé Ndèye Astou Niass madame Tounkara, chef du service de la Communication sociale à l’ONAS.



Les bénéficiaires, à travers le Maire de Rufisque-Est, Elimane Sakho Sembène, ne pouvaient que reconnaître les efforts des autorités pour améliorer leur cadre de vie et réduire la charge des ménages. Le Maire a remercié le Directeur général et ses collaborateurs, pour les travaux réalisés dans cette collectivité territoriale. « Nous remercions le Directeur général et ses collaborateurs pour l’extension du réseau. La question de l’assainissement est préoccupante. Elle est revenue dans les fora communautaires organisées avec les populations, avant le vote du budget. Nous espérons que nous aurons d’autres extensions du réseau pour résoudre ces problèmes d’assainissement », a souhaité le Maire.





