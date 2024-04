Extorsion de fonds et chantage: Serigne Cheikh Diop condamné à deux ans de prison ferme

C'est dans sa cellule à la maison d'arrêt et de correction (Mac) de Diourbel que le jeune marabout de trente-neuf ans, Serigne Cheikh Diop, devra méditer sur ses actes pendant deux ans.



En effet, le jeune guide notoirement connu dans le milieu mouride, notamment dans la cité religieuse de Touba, a été reconnu hier coupable des chefs d'extorsion de fonds et de chantage et condamné à deux ans de prison ferme. Délits pour lesquels il a comparu devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel après avoir été extrait de prison pour la deuxième fois.



Militant du parti Pastef, Serigne Cheikh Diop a fait la connaissance à Touba de l'étudiante Mariama Ndiaye lors des collectes de parrainages pour l'élection présidentielle. Mais quelques semaines plus tard, le jeune marabout convainc la jeune femme de ses talents de faiseur de miracles. Et au fil du temps, il finit par gagner la confiance de Mariama Ndiaye pour qui il effectue des prières et confectionne des gris-gris. Tout se passait à merveille pour les deux amis jusqu'au 8 février 2024. Cette fameuse matinée, Serigne Cheikh Diop utilise son second numéro de téléphone pour envoyer par WhatsApp une vidéo à caractère pornographique à Mariama Ndiaye.



Celle-ci entre dans une colère noire et décide automatiquement de bloquer le numéro de téléphone. Le lendemain matin, le jeune marabout revient à la charge pour cette fois-ci inviter la jeune femme à le rejoindre dans une maison inhabitée. Comme envoûtée, l'étudiante le rejoint. Dès qu'elle arrive sur le lieu du rendez-vous, il se jette sur elle et la déshabille de force. Ensuite, le jeune marabout tente de la pénétrer. Mais constatant qu'elle est toujours vierge, Serigne Cheikh Diop la sodomise, lui occasionnant des blessures sérieuses.



L'As

