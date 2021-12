Extraction minière: Les valeurs du sel iodé, du zircon et de l’or se sont améliorées en septembre

La valeur de la production de l’or s’est inscrite en hausse de 12,1% au mois de septembre 2021. Elle est passée de 41 999,1 millions de francs Cfa au mois de d’août à 47 096,4 millions au mois sous revue. Par rapport au mois de septembre 2020 (27 984,1 millions), la valeur connait une importante hausse de 68,3%.



La valeur de Zircon a connu, également, une hausse en se situant à 2 646,0 millions de francs Cfa en septembre contre 2 205,2 millions le mois précédent, soit une progression mensuelle de 20,0%. Comparée à celle enregistrée à la même période de l’année 2020 (2 720,1 millions), la valeur de zircon connait un recul de 2,7%.



Pour ce qui du sel iodé, la valeur de la production est passée de 527,7 millions de francs Cfa au mois d’août à 782,0 millions au mois suivant, représentant une augmentation de 48,2% en rythme mensuel. Par rapport u mois de septembre 2020 où la valeur de la production était de 750,5 millions de francs Cfa, il est également relevé une hausse de 4,2%.



Concernant l’attapulgite, les données des mois d’août et de septembre ne sont pas disponibles dans la dernière édition du rapport « Repères statistiques » de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



