Extraction minière au Sénégal : Hausse de la production de phosphate de chaux et d’attapulgite en septembre

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Décembre 2020

La production de phosphate de chaux connait une hausse de 671,3%, passant de 52,7 tonnes au mois d’août à 406,8 tonnes en septembre. Par rapport à la période correspondante l’année 2019, le nombre de tonnes produites n’est pas révélé dans le nouveau rapport de l’Agence national de la statistique et de la démographie (Ansd) intitulé « repères statistiques ».



En détails, la production d’attapulgite, selon l’agence, est évaluée à 19,0 mille tonnes au mois de septembre 2020 contre 14,3 mille tonnes le mois précédent soit une hausse mensuelle de 32,7 %. Par rapport au mois de septembre 2019, les données concernant la production ne sont pas données dans ledit rapport.



Dans la foulée, l’agence indique que la production de sel marin iodé connait une baisse de 0,3% en variation mensuelle. En effet, elle est passée de 25,1 mille tonnes au mois d’août à 25,0 mille tonnes en septembre 2020. Comparée à la production de la période correspondante de l’année 2019 (22,0 mille tonnes), l’Ansd relève une progression de 13,9%.



Par ailleurs, la structure en charge de la statistique et de la démographie du Sénégal souligne que la production de phosphate connait une baisse de 11,2% au mois de septembre, parce que se situant à 111,0 mille tonnes contre 125,0 mille tonnes le mois précédent. Aussi, note-t-elle, la production de phosphate du mois de septembre est en baisse de 21,3% comparée à celle du même mois de l’année 2019 (141,0 mille tonnes).

Bassirou MBAYE







Bassirou MBAYE

Source : L'activité d'extraction minière, au mois de septembre 2020, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd)

