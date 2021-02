FAITS DIVERS: Le viol répétitif confirmé, des émissaires envoyés pour faire annuler la plainte En voulant expliquer le contenu du rapport médical sur le test subi par Mme Adji Sarr, un journaliste de ZIK FM a parlé de l'absence d'hymene et d'egratignures sur les parties génitales de la fille. Ce commentaire tendancieux du journaliste ne fait que confirmer les " viols répétitifs".



Ses propos confirment que la fille a eu plusieurs fois des rapports sexuels avec l'accusé, comme c'est mentionné sur sa plainte. En plus, le viol ne date pas la veille du dépôt de la plainte. Non!



D'autres éléments compromettants contre le député seront exposés sur la place publique. Et les Sénégalais vont découvrir les manipulations flagrantes dont se livrent certains acteurs de la presse, connus pour leur amitié avec l'accusé.



Ajoutons aussi que l'accusé et ses amis sont en train de remuer ciel et terre pour entrer en contact avec la fille Adji Sarr pour la convaincre à retire sa plainte. Une délégation s'est rendue chez sa tante mais cette dernière n'a pas voulu avancer dans l'affaire.

