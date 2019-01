FC Barça : La durée de l’absence de Dembélé connue

Le FC Barcelone a communiqué lundi sur la blessure dont souffre Ousmane Dembélé. Il s’agit d’une entorse qui va l’éloigner des terrains pendant quinze jours, informe Rmc Sport.



Ousmane Dembélé est fixé, et avec lui, c’est tout l’état-major du FC Barcelone qui respire un peu mieux. Touché à la cheville sur un mauvais appui, contre Leganes (3-1), alors qu’il avait réalisé 70 très bonnes minutes (un but, 11 dribbles réussis en première période), Ousmane Dembélé souffre bien d’une entorse. Les examens complémentaires pratiqués sur l’international français ont rendu leur verdict.



"Les tests effectués ont confirmé une entorse à la cheville qui va le tenir éloigné des terrains pendant quinze jours", a précisé le FC Barcelone dans un communiqué. Le Barça devra faire sans lui pour le quart de finale de Coupe du Roi face au FC Séville mercredi, mais pourra certainement le compter dans ses rangs à l’occasion du 8e de finale de Ligue des champions face à Lyon, le 19 février prochain.

