FC Barcelone: Ernesto Valverde dit ce qu’il pense de Coutinho et des performances de Dembélé

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Janvier 2018 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

Après six années de bons et loyaux services sous les couleurs de Liverpool, Philippe Coutinho s’est finalement envolé vers le FC Barcelone en ce mercato hivernal, pour la coquette somme de 160M€, bonus compris, en devenant ainsi le troisième joueur le plus cher dans l’histoire du football moderne.

Coutinho a pu avoir un petit aperçu de l’effervescence médiatique en posant dimanche soir pour les photographes dans l’auditorium situé à côté du stade, revêtu pour la première fois d’un survêtement aux couleurs du Barça. « Je suis très heureux de pouvoir les côtoyer et de pouvoir apprendre d’eux, a dit le Brésilien. Je veux maintenant jouer ici, gagner des titres et rendre heureux les supporteurs. Voilà mes objectifs. »



Par ailleurs, le Barça recevait Levante dimanche en Liga, et le coach catalan a été convié au terme de la rencontre, à évoquer l’apport potentiel de la nouvelle recrue Blaugrana, Philippe Coutinho. Une rencontre que le Barça a remporté 3-0 avec un Ousmane Dembélé titulaire et un Messi qui fêtait sa 400e apparition en Liga.

« Coutinho est un joueur dont je pense qu’il peut nous apporter beaucoup. Il est en réussite face au but, il marque, il donne des passes décisives. Surtout, sur le plan offensif, c’est un joueur qui peut nous aider beaucoup dans la construction du jeu. Il peut jouer dans l’axe ou sur un côté, il a une certaine polyvalence dont nous pouvons profiter. Bien sûr, c’est une recrue importante. Cela fait un certain temps qu’on en parle même si moi je bottais souvent en touche sur le sujet. Il est arrivé et nous espérons l’aider, nous espérons qu’il nous aide et qu’il nous apporte beaucoup. Et qu’il aura beaucoup de chance parce que s’il est chanceux, cela voudra dire que les choses nous sourient à nous aussi », a estimé le coach du Barça, en conférence de presse ce dimanche.

« Dembélé ? Je l’ai trouvé bon, tentant des dribbles avec cette vitesse et cette facilité à éliminer, qui peut nous apporter beaucoup. Nous espérons qu’il pourra encore s’améliorer », a ajouté Valverde dans des propos relayés par l’AFP.



